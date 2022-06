Johnson wint vertrouwensstemming eigen partij en blijft premier: “Hij komt hier wel gehavend uit”

Partijleider en premier Boris Johnson heeft de vertrouwensstemming van zijn eigen Britse Conservatieve Partij vanavond gewonnen. De parlementariërs van de Tories behouden dus het vertrouwen in Johnson, ook na ‘partygate’, het schandaal rond feestjes van overheidspersoneel tijdens de lockdowns. Volgens buitenlandjournaliste Romina Van Camp zal de politieke carrière van Johnson nu toch aan een zijden draadje blijven hangen. “De vraag is hoelang hij dat gewicht rond zijn nek van de vertrouwensstemming zal kunnen blijven dragen”, vertelde ze eerder in VTM NIEUWS.

De vertrouwensstemming duurde ongeveer twee uur en is inmiddels afgelopen. Om de premier weg te krijgen moesten er 180 parlementariërs voor de motie van wantrouwen stemmen. Er zijn in totaal 359 conservatieve parlementsleden. De stemming werd aangekondigd door partijfunctionaris Graham Brady, die zei dat hij genoeg brieven had ontvangen van parlementsleden die een stemming over het leiderschap van Johnson eisen om er een te activeren. Er waren 54 van die brieven nodig.

De hamvraag was of Johnson de stemming vanavond zou overleven. Buitenlandjournaliste Romina Van Camp schatte die kansen vooraf vrij hoog in. En Johnson wón ook, maar dat betekent niet dat hij het daarom nog lang zal blijven uitzingen als premier. “Ongeacht winst of verlies vanavond, Johnson zal hier sowieso gehavend uitkomen”, zei Van Camp vooraf.

Het Britse nieuwsprogramma ‘ITV News’ publiceerde vorige maand nog foto’s van een feestende en drinkende Boris Johnson op een van de overheidsfeestjes tijdens een coronalockdown.

Waarom is zijn positie wankel?

Johnson is vooral door borrels en feestjes tijdens coronalockdowns onder vuur komen te liggen, maar hij ligt ook om andere redenen niet goed bij een aantal conservatieven. Er wordt hem ook verweten dat hij te traag heeft opgetreden tijdens de coronapandemie.

Johnson heeft zijn verontschuldigingen over ‘partygate’ aangeboden en is niet van plan af te treden. Hij meent dat hij genoeg parlementsleden achter zich heeft om de stemming te overleven en aan te blijven. Een woordvoerder van de premier zei blij te zijn met de stemming, omdat die “een einde kan maken aan de maandenlange speculaties” over de positie van premier Johnson. Dit wordt een kans voor hem “er een streep onder te zetten en door te gaan”.

Twee weken geleden, toen het langverwachte rapport over partygate uitkwam, waande Johnson zich ook al veilig. Hij schoof toen de schuld in de schoenen van zijn stafleden, die de pizza’s en alcohol regelden. “Het bijwonen van borrels hoort bij mijn werk”, stelde hij.

Ook bij het Britse publiek heerst er onvrede over de premier. Johnson en zijn vrouw Carrie werden vrijdag nog uitgejouwd tijdens de feestelijkheden voor koningin Elizabeth (96).

Wat als Johnson de stemming verliest?

Als blijkt dat een meerderheid van de fractie niet achter Johnson staat, wordt hij afgezet als partijleider en premier. Daarna begint de Conservatieve Partij direct met de zoektocht naar een nieuwe partijleider die automatisch ook minister-president wordt.

Als genoeg partijgenoten achter Johnson blijven staan, is hij het eerstvolgende jaar verzekerd van zijn positie als partij- en regeringsleider.

Het aantal stemrondes bij een eventuele leiderschapsverkiezing is afhankelijk van het aantal kandidaten dat zich meldt. Bij elke ronde vallen kandidaten af totdat er maar twee zijn overgebleven. De eerste stemmingen worden gehouden onder leden van de Lagerhuisfractie, bij de laatste ronde stemmen alle leden van de Conservatieve Partij.

Motie van wantrouwen

De laatste keer dat een conservatieve premier te maken kreeg met zo’n soort motie van wantrouwen uit de eigen gelederen was eind 2018 tijdens de moeizame onderhandelingen over het vertrek uit de Europese Unie (brexit). Toen steunde echter een meerderheid van de fractie premier Theresa May, de voorganger van Boris Johnson. Er kan volgens de partijstatuten maar één zo’n vertrouwensstemming in een jaar tijd plaatsvinden.

