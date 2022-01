Johnson reageert op kritisch rapport over feestjes in ambtswoning: “Ik heb het begrepen en ik zal het fiksen”

Het rapport over de lockdownfeestjes van het Britse overheidspersoneel is overhandigd aan het kantoor van Boris Johnson. Topambtenaar Sue Gray kreeg van de Britse premier zelf de opdracht om onderzoek te doen naar potentiële overtredingen. In het rapport is Gray erg kritisch over de bijeenkomsten “die niet hadden mogen plaatsvinden”. Het kabinet van Johnson en Downing Street hebben op verschillende momenten “gefaald in hun leiderschap en oordeel”, klinkt het onder meer. Momenteel is in het Britse Lagerhuis een debat aan de gang over het rapport. Johnson belooft hervormingen door te voeren, maar spreekt niet van aftreden.

Het rapport van Gray wordt niet volledig openbaar gemaakt, ook Johnson heeft niet alle informatie ontvangen. ‘Partygate’ wordt sinds afgelopen dinsdag ook onderzocht door de politie van Londen. Die heeft gevraagd details uit het rapport van Gray achter te houden zodat het politieonderzoek onbevooroordeeld kan plaatsvinden.

Johnson belooft hervormingen

Johnson deelt bij aanvang van het debat in het Lagerhuis mee dat hij het rapport van Sue Gray aanvaardt en begint met een verontschuldiging. “Deze pandemie was zwaar voor iedereen. We hebben de inwoners van dit land gevraagd om buitengewone offers te brengen,” aldus de Britse premier, “en we begrijpen de woede van het volk”. Daarom zal hij grote hervormingen doorvoeren in de manier waarop 10 Downing Street (de ambtswoning van de Britse premier, red.) en het Cabinet Office (een Brits overheidsdepartement dat het kabinet van de premier ondersteunt, red.) bestuurd worden. Er zal een “kabinet van de premier worden gecreëerd”, dat geleid zal worden door een permanente secretaris. Verder zullen ook de gedragscodes voor ambtenaren onder de loep worden genomen, en zal de werking van de overheid en de connectie tussen 10 Downing Street en het parlement verbeterd worden.

“Ik heb het begrepen en ik zal het fiksen,” klinkt het. De premier vindt het tijdverspilling om nog verder over de bevindingen van het rapport te debatteren tot de politie haar onderzoek heeft afgerond, en hij zegt hij zich nu wil concentreren op het bestuur van het land.

Oppositie: “Johnson is man zonder schaamte”

Labour-leider Keir Starmer stelt dat de twaalf feestjes waarover in het rapport wordt gesproken voldoende zijn voor een strafrechtelijke vervolging van Boris Johnson, die de bevolking volgens hem bij de neus genomen heeft. Hij is “een man zonder schaamte” die ontslag zou moeten nemen maar “dat natuurlijk nooit zal doen”, aldus Starmer. Dat zegt ook Ian Blackford, leider van de Scottish National Party. De premier moet aftreden, want “hij heeft gelogen en het volk misleid”, zegt hij. Het is in het Britse Lagerhuis echter verboden om een ander parlementslid of regeringslid te beschuldigen van leugens, en de voorzitter van het Huis vraagt Blackford om zijn uitspraak in te trekken. Die laatste weigert, en wordt daarom gevraagd om de zaal te verlaten.

Uithaal Theresa May

Johnson ligt vanwege ‘partygate’ zwaar onder vuur, ook binnen zijn eigen Conservatieve Partij. Ook ex-premier Theresa May, eveneens lid van de Conservatieve partij waartoe Johnson behoort, neemt het woord. Ze wijst erop dat het volk terecht verwachtte dat Johnson de regels begreep en ze zou volgen. “Ofwel heeft Johnson ze niet gelezen, ofwel begreep hij ze niet, ofwel dacht hij dat ze niet voor hem van toepassing waren. Wat was het?”, vroeg ze kritisch. Maar Johnson wimpelde de vraag af, met de boodschap dat dat niet in het rapport stond.

Borrels en feestjes

Het wordt Johnson zeer kwalijk genomen dat hij en zijn medewerkers zich meermaals niet aan strenge coronaregels zouden hebben gehouden, terwijl die wel voor de rest van het land golden. Hij heeft naar eigen zeggen geen wet overtreden en is zelf niet van plan af te treden.

De mogelijke misstanden kwamen in de afgelopen maanden via Britse media aan het licht. Zij meldden onder meer dat er borrels en feestjes waren gehouden. Johnson was voor zover bekend bij enkele ‘sociale bijeenkomsten’ op Downing Street 10. Dat is niet alleen de plek waar de premier woont en werkt, maar ook waar vele andere overheidsmedewerkers hun kantoor hebben.

“Gebreken van Johnsons leiderschap”

“Meerdere bijeenkomsten van Brits overheidspersoneel in en rond de ambtswoning van premier Boris Johnson hadden niet mogen plaatsvinden”, schrijft Gray onder meer in haar onderzoek. “Johnsons leiderschap heeft gebreken vertoond”, staat in het rapport van twaalf bladzijden. “Het gedrag van de medewerkers is niet goed te rechtvaardigen en er moeten lessen worden getrokken die de regering onmiddellijk moet toepassen.”

De bevindingen kunnen Johnson in grote problemen brengen en hem mogelijk zelfs tot aftreden dwingen. Sommige partijgenoten hebben eerder al aangegeven dat hij moet vertrekken. Volgens de regels van zijn Conservatieve Partij moet 15 procent (54 van de 359) van de afgevaardigden een verzoek voor een stemming over het leiderschap indienen bij het partijbestuur. Als meer dan de helft vervolgens voor aftreden stemt, komt het premierschap van Johnson ten einde en wordt een andere conservatief de eerste minister.

Volledig scherm Boris Johnson verlaat Downing Street 10 om een verklaring af te leggen nadat het rapport is overhandigd. © AFP