Johnson minimaliseert dispuut met EU over Noord-Ierland

Leven van zwangere Amerikaan­se vrouw op Malta in gevaar omdat hoognodige abortus er niet is toegelaten

Een zwangere Amerikaanse vrouw en haar partner, die momenteel op reis zijn in Malta, maken zich grote zorgen om haar gezondheid. Andrea Prudente, die zestien weken zwanger is, kreeg tijdens haar verblijf op Malta immers plots bloedverlies en de artsen vertelden haar dat ze kampte met een loslatende placenta. Daardoor is de foetus niet langer leefbaar, maar zolang het hartje blijft kloppen, is abortus in Malta verboden. En daarmee komt het leven van de moeder in gevaar.

