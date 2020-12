"Johnson lanceert wanhoopspoging voor brexitdeal met voorstel over visserijrechten"

De EU en het VK gaven afgelopen weekend aan dat er geen ruimte meer was voor bijkomende compromissen. Maar volgens Bloomberg bood het VK maandag extra toegevingen aan, als de EU op andere vlakken water bij de wijn zou doen.



Volgens het jongste voorstel zou de EU de visvangst in de Britse wateren moeten beperken met een derde. Vorige week drong het VK nog aan op een vermindering van 60 procent, aldus Bloomberg, terwijl de EU als laatste bod een beperking van een kwart op tafel had gelegd.