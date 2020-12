"Johnson lanceert wanhoopspoging voor brexit-deal met voorstel over visserijrechten"

Hongaarse oppositie vormt front om Orban te wippen

21 december De voltallige oppositie in Hongarije verenigt zich in een front tegen de regering van de conservatief-nationalistische premier Viktor Orban. Liberalen, groenen, socialisten en voormalig uiterst rechts willen een terugkeer naar de natie die dertig jaar geleden na de val van het communisme "vrijheid en welvaart" in het vooruitzicht stelde.