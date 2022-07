Johnson: “Ik vertrek met opgeheven hoofd”

Motie van wantrouwen

Er zal ook een motie van wantrouwen in het parlement komen. De focus ligt daar echter op het vertrouwen in de regering als geheel en niet alleen in Johnson. De regering had eerder een geplande motie van de Labour-oppositie voor een motie van wantrouwen tegen Johnson geblokkeerd. Johnson wil in functie blijven totdat op 5 september een opvolger is gekozen. De Labourpartij wilde hem met de motie dwingen zijn ambt onmiddellijk te verlaten. Het is echter de vraag of hiervoor een meerderheid zou gevonden zijn.