Johnson & Johnson zaait twijfel over vaccinleveringen aan Europese Unie

Farmaceut Johnson & Johnson kampt met bevoorradingsproblemen. Dat kan de levering van vaccins aan de Europese Unie in het gedrang brengen, klonk het eerder vandaag. In het tweede kwartaal moeten normaal gezien 55 miljoen dosissen geleverd worden. “Het is niet onmogelijk om dat doel te halen, maar we bouwen wel enige terughoudendheid in”, klinkt het. Vanavond herbevestigde Johnson & Johnson dat het 200 miljoen vaccins zal leveren aan Europa in 2021.

Concreet gaat het om problemen met apparatuur en bestanddelen van vaccins. “Hierdoor staat de doelstelling om tegen eind juni tientallen miljoenen dosissen te leveren onder druk”, aldus een Europese bron. De farmaceut verwacht dat in april de leveringen op gang zullen komen, maar ging verder niet in op de problemen.

Ons land kocht 5,16 miljoen dosissen. Net als het vaccin van AstraZeneca - waarvan ons land er 7,74 miljoen bestelde - is het bedoeld om de grootste groep mensen te kunnen vaccineren. Johnson & Johnson is voorlopig het enige vaccin waarvan slechts één prikje nodig is.

Het Johnson & Johnson-vaccin is 66 procent effectief tegen milde corona-infecties (neusverkoudheid, hoest, geur- en smaakverlies). Tegen zware ziekteymptomen beschermt het voor 85 procent. Niemand is tijdens de testfase in het ziekenhuis beland of gestorven.

Groen licht

Het middel wordt naar verwachting deze week goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau. Er zouden dit jaar in totaal ongeveer 200 miljoen doses geleverd moeten worden aan de Europese Unie.

Een duidelijk zicht op de leverschema’s is er echter niet. Uit Duitse en Italiaanse documenten blijkt dat de leveringen aan die landen in het derde kwartaal een stevig versnelling zouden kennen. In Nederland en Ierland houdt men rekening met een trage start in april en een versnelling tegen het einde van het tweede kwartaal.

Vragen

De EU stelde zich eerder al vragen bij het productieproces bij J&J. Zo zouden vaccins die in Nederland geproduceerd worden naar de Verenigde Staten moeten verscheept worden om ze te bottelen. Daarna moeten ze dan weer naar de EU overgebracht worden om onder de lidstaten te verdelen.

Tot nu heeft de EU drie coronavaccins vergund: Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. Vooral van dat laatste vaccin lopen de leveringen veel trager dan contractueel overeengekomen is. De mogelijke vertragingen bij J&J zijn geen grote verrassing, want ook in de VS moest het initiële leverschema bijgesteld worden.