Johnson & Johnson: “Vaccin tegen Covid-19 is 66 procent effectief”

Het grote verschil met de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, die in twee dosissen worden toegediend, is dat het vaccin van J&J uit één dosis bestaat. Een ander groot verschil is dat het percentage van bescherming een behoorlijk stuk lager blijkt te liggen dan bij andere middelen. De al goedgekeurde vaccins van Pfizer/BioNTech en van Moderna bieden volgens de proeven ongeveer 90 procent bescherming. Dat is een kleine dertig procent meer.