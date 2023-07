John S. moet levenslang gevangenis in voor moorden op Nederlandse zorgboerderij: “Koelbloedigheid is angstaanjagend”

“Onnoemelijk veel leed veroorzaakte John S. en daar moet hij de rest van zijn leven voor boeten.” De Rotterdamse rechtbank veroordeelde hem vandaag voor drie moorden en twee moordpogingen in Alblasserdam en Vlissingen tot een levenslange gevangenisstraf. S. handelde volgens de rechtbank “als ware het executies” en was slechts licht verminderd toerekeningsvatbaar.

Daarmee komt een ophefmakende zaak tot een einde. John S. verwoestte vorig jaar begin mei tal van levens. Na de moord op de Vlissingse schoenmaker Johan Quist op 4 mei 2022 liep hij twee dagen later het terrein van zorgboerderij Tro Tardi op. De woede die hij voelde vanwege een ongezonde relatie die hij daar had met cliënte Kirsten in de tijd dat hij er zelf kwam, reageerde S. af op onschuldige mensen. Medewerkster Nathalie (34) schoot hij van dichtbij dood. Ook Ann-Sofie (16) uit Dordrecht vermoordde hij in koelen bloede. Kirsten had hij voor de moorden bedreigd via Whatsapp.

Bloedbad

Twee anderen, Roan (toen 12, in de borst geraakt) en Fleur (20, in de nek getroffen), liet hij voor dood achter, maar zij overleefden het drama ternauwernood. S. liep vervolgens het terrein af, belde even verderop in een park de hulpdiensten om rustig te vertellen over het bloedbad dat hij had aangericht. Zo zelfbewust als hij door de telefoon sprak, zo weifelend oogde hij tijdens de rechtszaak, waarin hij nauwelijks uit zijn woorden kwam en meestal met zijn hoofd naar beneden in het verdachtenstoeltje zat.

John S. hoorde het vonnis van de rechtbank aan. Hij werd veroordeeld voor tal van feiten: drie moorden, twee pogingen tot moord, twee bedreigingen en wapenbezit. Volgens de rechtbank heeft hij de moorden gepleegd na kalm beraad. Het wapen kocht hij eind april op de zwarte markt. Aan 37 nabestaanden en betrokkenen moet hij schadevergoedingen betalen van vele duizenden euro's.

Briefje

Ook de moord op Johan Quist noemt de rechtbank “planmatig en doelgericht”. Na seks te hebben gehad, schoot hij hem door het hoofd. S. legde na de moord een briefje op de buik van zijn slachtoffer met de tekst “Kirsten, 4 mei, Fuck you”, maakte er een foto van en appte die aan Kirsten, die hij een dag eerder ook al had bedreigd met een afbeelding van zijn vuurwapen en skelethandschoenen.

Voor de moorden in Alblasserdam, na twee overnachtingen in een Papendrechts hotel, stuurde hij een e-mail naar RTL Boulevard en een berichtje naar vrienden. John S. liep daarna op een stralende lentedag naar Tro Tardi waar hij in twee minuten “als ware het executies” Ann-Sofie en Nathalie doodde en Fleur en Roan ernstig verwondde. “Twee minuten die het leven van velen voorgoed op zijn kop zet en met geen pen zijn te beschrijven”, aldus de rechtbank. “Het geweld en de koelbloedigheid zijn angstaanjagend.’’

“Verdriet niet te overzien”

In de rechtbank bleek vorige maand nogmaals wat S. heeft aangericht. “Het verdriet is niet te overzien”, aldus de rechter. Nabestaanden van Ann-Sofie en Nathalie zijn kapot van verdriet. Veel cliënten van de zorgboerderij die de schietpartij meemaakten en wegvluchtten, kampen nog steeds met trauma's; ze durven niet de straat op of willen het liefst altijd een kogelvrij vest aan.

Justitie had geen levenslang tegen S. geëist. Dat had te maken met zijn geestelijke gesteldheid, hij heeft een borderlinestoornis. Deskundigen adviseerden hem verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren. De rechtbank stelde dat S. slechts licht verminderd toerekeningsvatbaar was. Volgens deskundigen leefde hij bij de moorden zijn fantasieën uit, maar was hij wel in staat tot het maken van keuzes en overwegingen. Hij had de mogelijkheden om af te wijken van zijn plannen, vond de rechter. “U wist dat uw handelen niet mocht”, aldus de rechter. “U vertelt in het 112-gesprek bijna in geuren en kleuren over de gebeurtenissen in Vlissingen en Alblasserdam.”

Zelf had S. zich volgens zijn advocaat Arthur van ‘t Hek al neergelegd bij de gedachte dat hij sterft achter de tralies van de gevangenis. “Hij vindt ook dat hij dat verdient”, zei Van ‘t Hek tijdens de rechtszaak.