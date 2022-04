Johan Derksen zegt te stoppen met ‘Vandaag Inside’: “Ik ben er klaar mee”

De Nederlandse tv-figuur Johan Derksen is vanavond opnieuw verschenen in het programma ‘Vandaag Inside’ wegens de ophef rond het kaarsenverhaal . “Het is een uitglijder van mij. Dat is dom. Ik ben de veroorzaker van alle ellende. Het is een grote chaos bij het programma. Het is mijn schuld”, klonk het onder meer. Toch bood Derksen geen excuses aan. “Aan wie moet ik dat doen?”, vroeg hij zich luidop af. Derksen liet wel weten dat hij zal stoppen met ‘Vandaag Inside’.

Derksen sprak openlijk zijn twijfel uit of er nog wel toekomst is voor een programma als ‘Vandaag Inside’. “Ik kom langzamerhand tot de conclusie dat er geen ruimte meer is voor dit programma. De ‘cancel’- en ‘woke’-cultuur is groot en is tegen ons”, klonk het. “Als we nu door zouden gaan, dan zitten we hele tijd met de handrem erop te praten.”

“Ik ben er klaar mee. Als je 20 jaar voor een radiostation werkt en je doet 600 Schouwburgen, en je glijdt één keer uit en je wordt meteen geliquideerd. Ik ben overal ontslagen. Er is in Nederland geen plaats meer voor Johan Derksen”, ging hij verder. Derksen vertelde bovendien dat er gisteravond bij hem thuis een spandoek was opgehangen met daarop de tekst ‘verkrachter’.

“Jeugdzonde”

Derksen onthulde dinsdag in ‘Vandaag Inside’ een “jeugdzonde” waarbij hij in zijn tijd als voetballer na een dronken avond een dronken vrouw die bewusteloos was naakt had achtergelaten met een kaars tussen haar benen. Woensdag ontstond er veel commotie rond de uitspraken van Derksen. Het voorval werd niet alleen door veel mensen als schokkend ervaren, maar er in de betreffende uitzending werd er ook smakelijk om gelachen.

Woensdagavond nuanceerde Derksen het verhaal enigszins door in het SBS6-programma te stellen dat hij de vrouw in kwestie niet met de kaars had gepenetreerd, maar hem op een sokkel tussen haar benen had gezet. Ook verklaarde hij dat hij met de anekdote voornamelijk de tijdsgeest van de jaren 70 wou neerzetten, maar zich er achteraf gezien voor zou schamen.

Volledig scherm Johan Derksen in het programma 'Vandaag Inside'. © SB6

Onderzoek OM

Het Openbaar Ministerie heeft ondertussen een onderzoek naar de uitlatingen aangekondigd. Talpa Network laat weten “ferm afstand” te nemen van het verhaal van Derksen en de reactie van de andere mannen aan de tafel, die heel hard met het verhaal moesten lachen. “Het is volstrekt ongepast om dit thema, dat zo extreem gevoelig ligt, in een lacherige sfeer te benaderen”, stelde Talpa Network. “Voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag moet dit een klap in het gezicht zijn geweest. Een stap terug in de tijd, terwijl de laatste tijd eindelijk meer aandacht aan deze problematiek werd geschonken.”

Volgens Talpa hebben zowel Derksen als de andere tafelheren René van der Gijp en Wilfred Genee aangegeven dat zij de zaak verkeerd hebben aangepakt. In de uitzending van woensdagavond deelden de mannen die mening echter nog steeds niet. De Nederlandse staatssecretaris van Cultuur en Media Gunay Uslu heeft felle kritiek op beide uitzendingen. “Wat er in beide programma’s besproken is, blijft kwetsend en vernederend voor iedereen die te maken heeft gehad met seksueel geweld en voor hun naasten”, aldus Uslu.

Toekomst ongewis

Het voortbestaan van ‘Vandaag Inside’ lijkt inmiddels aan een zijden draadje te hangen. Het Nederlandse kansspelbedrijf TOTO liet vandaag weten dat het het programma niet meer zal sponsoren. “TOTO neemt nadrukkelijk afstand van de verklaringen van Derksen, die voor slachtoffers van seksueel geweld uiterst kwetsend en neerbuigend zijn en waarin op geen enkele manier blijk wordt gegeven van empathie en mededogen”, liet het bedrijf in een verklaring weten.

Eerder besloot de Nederlandse e-bikespecialist Stella Fietsen, een van de andere sponsoren van het programma, ook al om de sponsoring stop te zetten. Stella zei zich te distantiëren “van wat er in die bewuste uitzending is voorgevallen”. Naast Toto en Stella Fietsen verliest Derksen ook zijn radioprogramma’s bij de Nederlandse zenders RTV Rijnmond, NH Media en Omroep West. Daar was hij wekelijks te horen in het programma ‘Muziek voor Volwassenen’.

Omroep West wil de presentator niet meer op de radio laten horen “uit respect voor alle vrouwen die ooit met seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting te maken hebben gehad”. “Het feit zelf en het nalaten van een kritische reflectie op zijn eigen gedrag zijn voor de omroep de redenen om dit programma te stoppen”, liet hoofdredacteur Henk Ruijl weten.