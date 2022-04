Joe & Jill Biden geven ruim 600.000 dollar aan inkomsten aan voor 2021

Onderzoek naar “geweldda­di­ge" dood van twee vrouwen en kind in Noord-Fran­se Amiens

In een appartement in het Noord-Franse Amiens zijn vandaag de levenloze lichamen van twee vrouwen en een jong kind gevonden. Er is een gerechtelijk onderzoek geopend. Dat heeft het Franse persbureau AFP vernomen bij het parket van Amiens.

15 april