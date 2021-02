Joe Bidens routine in het Witte Huis: knetterend haardvuur in Oval Office, vroeg naar bed

Joe Biden heeft al meer tijd in het Witte Huis doorgebracht dan welke andere president ook in de recente geschiedenis omdat hij jarenlang vicepresident is geweest onder Obama. Een lange aanpassingsperiode heeft de nieuwe president dan ook niet nodig. Toch heeft hij zo zijn eigen gewoontes die anders zijn dan bij zijn voorgangers. Dit zijn Bidens rituelen.

“Het voelt alsof ik naar huis ga”, zei hij toen hij op de inauguratiedag het Witte Huis betrad. Hoewel hij nog nooit eerder in het gebouw heeft gewoond, is het een soort van terugkeer voor een man die al jaren van het presidentschap droomde. De vele verslaggevers die elke stap van hem volgen, schrikken Biden dan ook niet af. Hij toont meer bereidheid om op al hun schreeuwerige vragen te antwoorden dan Obama. Maar chaos is niet aan hem besteed.

Vast schema

Zo heeft de nieuwe president een vast schema opgesteld. Zijn dagen zijn meer gestructureerd dan die van Trump. ‘s Ochtends drinkt hij steevast koffie met first lady Jill. Vergaderingen en telefoontjes vanuit het Oval Office beginnen om 9.00 uur en om 19.00 uur keert hij terug naar zijn privévertrekken. Hij loopt steevast met een stapel mappen en leren aktetas onder de arm.

Zijn meetings zijn routinematiger, hoewel ze vaak langer duren dan gepland. De deur van zijn kantoor staat niet voor iedereen zomaar open, zoals dat vaak wel het geval was onder Trump. Wanneer Biden een ambtenaar of kabinetsmedewerker niet persoonlijk kan ontmoeten, wordt een groot scherm naar het kantoor gebracht voor een videoconferentie. Het scherm wordt ook gebruikt om grafieken en gegevens van de coronapandemie weer te geven tijdens briefings met federale gezondheidsfunctionarissen.

Volledig scherm Joe Biden tekent enkele executive orders in het Oval Office. © AP

De ‘President’s Daily Brief’, een zeer geheime update van de hoogste inlichtingendienst van het land, is weer een dagelijkse gebeurtenis geworden nadat de briefing slechts sporadisch plaatsvond onder Trump. Biden houdt er bovendien van dat het haarvuur brandt in het Oval Office. En telkens hij er de kans toe ziet, gooit hij er een extra houtblok op om het vuur gaande te houden. Zijn honden, twee Duitse herders genaamd Major en Champ, komen soms met hem mee.

In tegenstelling tot zijn meest recente voorgangers - nachtbrakers zoals Barack Obama die in de late uren nog documenten doornam of Donald Trump die laat tv keek - is Biden meer iemand die vroeg naar bed gaat.

Misviering

In het weekend houdt Biden eraan vast om de mis bij te wonen - in Washington of in zijn thuisstaat Delaware. Het zijn gelegenheden die hem volgens assistenten in staat stellen deel te nemen aan het normale leven, althans voor een periode van uur. Na een uitstapje stopt hij telkens weer om ergens een bagel te kopen. Ambtenaren verwachten dat het presidentiële koppel de restaurants in Washington zal frequenteren van zodra de pandemie onder controle is.

Joe en Jill Biden hebben altijd aan de buitenwereld getoond hoe graag ze elkaar zien en ook in het Witte Huis brengen ze gezellige privémomenten met elkaar door. Voor het eerst in decennia wonen er geen kinderen in Het Witte Huis waardoor de ambtswoning uitsluitend aan hun tweeën toekomt.

Volledig scherm Joe en Jill Biden verlaten de Air Force One na een bezoek aan Camp David. © REUTERS

Upgrades

Maar zelfs voor iemand die goed bekend is met het presidentiële leven, zijn er enkele upgrades die bij de topbaan horen. Zo mag Biden voortaan meevliegen met de Air Force One, terwijl hij als vicepresident meevloog met de Marine One - waarbij hij telkens de kranten doornam tijdens de vlucht.

“Het is quasi hetzelfde vliegtuig, alleen is het veel leuker qua interieur”, weet Biden. Hij krijgt opnieuw de kans om met de iconische Air Force One, een militaire versie van een Boeing 747, mee te vliegen op dinsdag wanneer hij naar Milwaukee reist voor zijn eerste openbare evenement in het land sinds zijn aantreden.

Zelfs Biden zal dan waarschijnlijk zijn kranten opzijleggen om van dat moment te genieten.

