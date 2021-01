Joe Bidens overleden zoon Beau zit mee in het Witte Huis

Joe Bidens zoon Beau overleed in 2015 op amper 46-jarige leeftijd aan een hersentumor. Bij het afscheid van zijn thuisstaat Delaware dinsdagavond zei Joe Biden met tranen in de ogen dat het eigenlijk zijn zoon Beau had moeten zijn die zou worden ingezworen als nieuwe president van de VS. Beau Biden is er nu toch bij, daar in het Witte Huis. Op foto’s achter de Resolute Desk in het Oval Office, de werkplek van zijn vader Joe.

We kregen al vanaf dag 1 een inkijk in het Oval Office van het Witte Huis, de officiële bureauruimte van de Amerikaanse president met de indrukwekkende Resolute Desk, een antiek meubelstuk uit de 19de eeuw van maar liefst 590 kilogram. Joe Biden ondertekende immers al snel na zijn eedaflegging een aantal resoluties in aanwezigheid van de pers.

Het was spurten geweest voor de poetsers van de gespecialiseerde reinigingsfirma om alles spic en span te krijgen na het vertrek van de Trumps, meldt Bild. Ze kregen daarvoor slechts vijf uur de tijd. Volgens de Duitse tabloid hing er een hardnekkige geur van fastfood in de vertrekken van het Witte Huis, omdat Donald Trump tijdens zijn laatste dagen in Washington gretig zijn toevlucht zou hebben genomen tot zijn lievelingskost.

Volledig scherm Op de tweede ingelijste foto van links staat Beau Biden met zijn toen driejarige zoontje Robert Hunter op de schouders. © REUTERS

Maar vooral de herinrichting van het Oval Office viel op, met symbolische keuzes van Biden die mijlenver lagen van die van Trump. Misschien is de belangrijkste invulling wel die net achter de rug van de 78-jarige president wanneer die aan zijn bureau zit. Daar prijkt op een ingelijste foto op een tafeltje zijn betreurde zoon Beau, met op diens schouders Joe Bidens kleinzoon, Robert Hunter II. Het ventje was toen drie jaar, vandaag is hij een puber van veertien. Robert heeft nog een zus van zestien, Natalie.

De kersverse president Joe Biden had tranen in de ogen bij het vertrek uit zijn thuisstaat Delaware. “Het enige waar ik spijt van heb, is dat hij er niet bij is”, verwees hij naar zijn overleden zoon. “Want we zouden hem als president moeten voorstellen.”

Volledig scherm © REUTERS

Bidens dochter Ashley (39) had het in haar eerste tv-interview ooit, dat nog voor de inauguratie werd uitgezonden, over de speciale speling van het lot: “Beau was 46 toen hij stierf. Papa is de 46ste president.” Over de eedaflegging, die op dat moment dus nog moest plaatsvinden, zei Ashley: “Ik weet dat Beau-y bij ons zal zijn. Hij is zo, zo trots op papa”.

Ashley - als enige dochter van Joe en Jill Biden de halfzus van Beau en Hunter - haalde ook nog een bijzonder moment aan vorig jaar, toen de campagne van Joe Biden, die in het slop zat, begon te kantelen in South Carolina. “‘He will raise you up on eagle’s wings’ is het lied dat papa aan Beau doet denken”, vertelde ze aan Today. Zonder iemand iets te zeggen gingen Ashley en haar vader naar een plaatselijk kerkje in South Carolina. Het bewuste lied begon er plots te spelen door de luidsprekers. “Papa en ik keken elkaar aan, begonnen te schreeuwen en omhelsden elkaar. ‘Dit is Beau’, zeiden we.”

Hunter Biden (50) werd in maart vorig jaar voor de vijfde keer vader. Om zijn broer te eren noemde hij zijn zoontje Beau. Het ventje is nu tien maanden oud en is het jongste kleinkind van president Joe Biden. De foto’s van de president met baby Beau in zijn armen van woensdag in het Witte Huis gaan de wereld rond.

Volledig scherm De president met zijn jongste kleinkind, Beau Biden. © AP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Beau Biden met toen nog senator Joe Biden in 2008. © REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS