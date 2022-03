Joe Biden wil defensie-uitgaven VS in 2023 verder verhogen

Biden roept het Congres op om "de grootste investering in nationale veiligheid in onze geschiedenis" goed te keuren. "Het Amerikaanse leger moet het best voorbereide, best getrainde en best uitgeruste leger ter wereld blijven."

Als onderdeel van het begrotingsvoorstel wil Biden ook 6,9 miljard dollar (ruim 6,2 miljard euro) uitgeven aan de NAVO en het versterken van de militaire afschrikking in Europa met het oog op de Russische inval in Oekraïne. Het aantal actieve soldaten in het Amerikaanse leger zal ongewijzigd blijven op ongeveer 1,3 miljoen. Biden stelt ook voor dat het Congres meer geld besteedt aan politie en initiatieven tegen wapengeweld. Hij wil ook een minimumbelasting invoeren voor de superrijken met een vermogen van meer dan 100 miljoen dollar (91 miljoen euro).

Het begrotingsvoorstel voorziet in totale uitgaven van ongeveer 5,8 biljoen dollar (5,3 biljoen euro). Het begrotingstekort zou daardoor ongeveer 1,15 biljoen dollar (1,05 biljoen euro) bedragen. Het ontwerp is de eerste stap in de moeizame begrotingsonderhandelingen die doorgaans maanden aanslepen.

