Joe Biden wil 100 miljoen Amerikanen vaccineren tijdens eerste 100 dagen van zijn ambtstermijn

Google geeft populair­ste zoektermen van 2020 vrij: coronavi­rus, Joe Biden en... rimmen

11:41 Naar jaarlijkse gewoonte deelt Google de lijst met de nieuwste meest trending zoekopdrachten van 2020 in België. Het zijn de zoekopdrachten die de sterkste stijging kenden in vergelijking met 2019. Eén onderwerp prijkt bovenaan: coronavirus. Daarnaast werd ook vaak gezocht naar de verkiezingen in de VS, Joe Biden en Kobe Bryant.