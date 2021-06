Joe Biden viert 300 miljoen prikken, maar dreigt wel zijn vaccindoel te missen

De Amerikaanse president Joe Biden staat vandaag stil bij een nieuwe mijlpaal in de vaccinatiecampagne van zijn land. Het Witte Huis zegt in een verklaring dat in 150 dagen 300 miljoen vaccindoses zijn toegediend. "Amerika begint weer op Amerika te lijken en gaat een zomer vol pret en vrijheid tegemoet.” Toch hapert de campagne, en dreigt Biden zijn vooropgesteld doel te missen.

De VS behoren wereldwijd tot de koplopers op vaccinatiegebied en dat is terug te zien in de coronacijfers. De regering zegt dat bij het aantreden van Biden op 20 januari nog 3.300 Amerikanen per dag overleden aan het virus, maar het aantal sterfgevallen en nieuwe besmettingen zou tegenwoordig ruim 90 procent lager liggen.

Maar ondanks de optimistische taal van het Witte Huis ligt Biden volgens Amerikaanse media niet op koers om zijn vaccinatiedoel te halen. Het Witte Huis zegt dat op dit moment 65 procent van de volwassenen minstens een eerste vaccindosis heeft gekregen, wat overeenkomt met bijna 53 procent van de volledige bevolking. De president wil dat op nationale feestdag 4 juli 70 procent van de volwassenen minstens één prik heeft gehad.

In België is vandaag 65,5 procent van de volwassenen en 52,4 procent van de volledige bevolking minstens deels gevaccineerd. In Vlaanderen is dat 68,5 procent van de 18-plussers, en 55,2 procent van de volledige bevolking.

Tempo moet dubbel zo hoog

70 procent halen bij de volwassenen lijkt nog maar een kleine moeite, maar de Amerikaanse vaccinatiecentra vinden steeds minder gegadigden om een vaccin te krijgen. Het vaccinatietempo is sinds de piek in april met gemiddeld 3,3 miljoen dagelijkse inentingen gedaald tot gemiddeld 1,3 miljoen per dag. Dat zijn er 0,35 per 100 inwoners of vier keer minder dan in Vlaanderen. Op twee weken tijd is er nog niet 1 procentpunt gevaccineerden bijgekomen.

Nieuwszender CNBC becijferde gisteren dat gemiddeld 756.000 mensen per dag een eerste prik moeten krijgen om de doelstelling te halen. Dat aantal lag in de voorgaande week op gemiddeld slechts 336.000 per dag.

“Handel nu”

Biden riep deze avond samen met vicepresidente Kamala Harris vanuit het Witte Huis Amerikanen op om zich alsnog te laten vaccineren. “Handel nu”, klonk het. Ze vroegen aan ongevaccineerde Amerikanen om met hun gevaccineerde vrienden en familieleden te spreken wanneer ze twijfels hebben.

Biden benadrukte dat de coronacrisis nog niet achter de rug is. Hij zei dat weliswaar “geweldige vooruitgang” is geboekt, maar het virus vormt volgens de Democraat nog steeds een dodelijk gevaar. Hij waarschuwde zijn landgenoten voor de Deltavariant, die voor het eerst is vastgesteld in India. “Die wordt sneller overgedragen, is mogelijk dodelijker en is in het bijzonder gevaarlijk voor jongeren.”

Volledig scherm Rijdende vaccinatiebussen, hier in New York, moeten helpen nog meer Amerikanen te overtuigen zich te laten vaccineren. © AFP

Actiemaand juni

De autoriteiten bedenken ondertussen van alles om vaccintwijfelaars toch over de streep te trekken. Biden heeft juni al uitgeroepen tot "actiemaand" waarin allerlei maatschappelijke en religieuze organisaties worden gemobiliseerd om mensen over te halen zich te laten vaccineren. Op lokaal niveau worden mensen met onder meer loterijen en gratis drankjes aangemoedigd om zich te laten inenten.

Opvallend is dat er grote verschillen tussen de staten bestaan. Volgens cijfers van The New York Times is de vaccinatiegraad het hoogst in het noordoostelijke Vermont met 84 procent minstens deels gevaccineerde volwassenen, en het laagst in Mississippi, waar nog maar 45 procent een eerste prik kreeg. Ook in andere buurstaten in het zuiden blijft het enthousiasme laag, terwijl de kuststaten en het noordoosten de hoogste cijfers kunnen optekenen.

