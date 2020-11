Joe Biden springt over 75 miljoen stemmen en vergroot voorsprong op Trump tot bijna 5 miljoen

Terwijl de meeste Republikeinen Donald Trump blijven steunen in zijn claims dat de verkiezingen frauduleus zijn verlopen, blijft verkozen president Joe Biden zijn voorsprong in de popular vote verder uitbouwen. De Democraat heeft ondertussen bijna 5 miljoen stemmen meer dan de Republikein.

Momenteel heeft Biden 76.343.332 stemmen verzameld volgens persbureau AP, Trump heeft er 71.444.567, en de verwachting is dat er voor beide kandidaten nog enkele miljoenen stemmen bij komen. In Californië is met ongeveer 15 miljoen stemmen nog maar 90 procent geteld, in New York is zelfs nog maar 79 procent geteld.

Toch zijn de cijfers nu al records, voor beide kandidaten. Nooit eerder haalde een winnende noch een verliezende kandidaat meer stemmen, en ook de procentuele opkomst was in de moderne politieke geschiedenis al lang niet meer zo hoog.

Vier staten nog onbeslist

In vier staten hebben de Amerikaanse media nog geen winnaar aangeduid. De meest nipte uitslag is er nog altijd in Georgia, waar Biden nu 0,25 procentpunt of 12.337 stemmen voorsprong heeft. In de staat komt er sowieso een hertelling. In Arizona - dat door Fox News en AP wel al aan Biden is toegewezen - loopt Trump wel in, maar er blijven allicht niet genoeg stemmen over om hem ook effectief over Biden te laten wippen. Biden heeft nog 14.746 stemmen of 0,44 procentpunt voorsprong.

Trump ligt dan weer voor in Alaska, waar pas deze week de poststemmen worden geteld, en in North Carolina. Ook daar mogen tot deze week poststemmen binnenkomen.

In Pennsylvania, waar Trump lang op kop lag, heeft Biden zijn voorsprong ondertussen uitgebouwd tot 45.000 stemmen, of 0,67 procentpunt. Ter vergelijking: in 2016 won Trump de staat van Hillary Clinton met 0,72 procentpunt. Ook in Nevada loopt Biden verder uit, nu tot 36.000 stemmen of 3 procentpunt verschil. Alle Amerikaanse media hebben beide staten ondertussen aan Biden toegewezen.

Rechtszaken

Het Trump-kamp blijft ondertussen rechtszaken aanspannen en onderzoeken in verschillende strijdstaten die naar Biden gingen. Gisteren gaf ook minister van Justitie William Barr toestemming aan federale aanklagers om onderzoeken naar verkiezingsfraude op te starten, hoewel daar op dit moment geen bewijs voor is.

Senaatsfractieleider Mitch McConnell sprak gisteren eveneens zijn steun uit voor Trump. Volgens McConnell is Trump “honderd procent in zijn recht” om de resultaten in vraag te stellen. In een toespraak feliciteerde McConnell zijn partij overigens wel voor de resultaten bij de verkiezingen voor de Senaat - waar de Republikeinen mogelijk de meerderheid behouden - en het Huis - waar ze zetels winnen ten opzichte van de Democraten. Die resultaten werden nochtans op exact dezelfde stembiljetten beslist als die waarop de kiezers hun voorkeur voor de president konden aanduiden.

