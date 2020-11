Joe Biden optimistisch: “We zijn op weg naar een zege, maar heb geduld”

Aanhangers van Biden verzamelden zich in diens woonplaats Wilmington (Delaware) voor de toespraak tijdens een drive-in-evenement, waarbij de Democratische kandidaat zijn publiek toesprak vanaf een podium in de buitenlucht. “We voelen ons goed, we voelen dat we deze verkiezing kunnen winnen”, klinkt het. Het is niet voorbij tot elke stem geteld is, aldus Biden. “Het zal een tijdje duren voor de vroege stemmen geteld worden.”



“We voelen ons goed. We hebben vertrouwen dat we Arizona wonnen, en er is nog altijd een kans in Georgia, iets wat we niet verwachtten. We voelen ons goed over Wisconsin en Michigan. Het zal een tijdje duren voor de stemmen geteld zijn, maar we zullen ook Pennsylvania winnen. Het is niet aan mij of Trump om te zeggen wie de verkiezing won, maar aan de Amerikaanse kiezers. Keep the faith guys, we’re gonna win this.”