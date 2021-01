Joe Biden neemt in tranen afscheid van thuisstaat Delaware

President-elect Joe Biden is vandaag toegekomen in de Amerikaanse hoofdstad waar hij zich opmaakt voor zijn beëdiging morgen. Voor zijn vertrek gaf hij in thuisstaat Delaware nog een emotionele toespraak, waarbij hij meerdere traantjes wegpinkte.

Biden woont al sinds zijn jeugd in Delaware en zetelde van 1972 tot 2009, toen hij vicepresident werd onder Barack Obama, in de Senaat voor zijn thuisstaat. “Ik zal altijd een trotse zoon van de staat Delaware zijn”, zei hij vandaag. “Vergeef me de emoties”, klonk het, terwijl de tranen over zijn wangen biggelden, “maar wanneer ik sterf, zal Delaware over mijn hart geschreven staan en over de harten van ons allemaal, van alle Bidens. We houden van jullie. Jullie waren er voor ons in goede en slechte tijden.”

Biden bracht ook een ontroerend eerbetoon aan zijn zoon Beau, die in 2015 op 46-jarige leeftijd overleed aan een hersentumor. Hij had gehoopt dat zijn zoon op een dag president zou worden, vertelde hij. “We zouden hem moeten voorstellen als president.”

De president-elect verwees ook naar zijn lange carrière in de politiek waarin hij getuige was van tal van historische gebeurtenissen. Hij vertelde dat hij naar Wilmington, Delaware verhuisde nadat hij afstudeerde in de rechten, kort nadat Martin Luther King Jr. werd vermoord. Geïnspireerd door de gebeurtenissen in die woelige tijd, koos hij voor een carrière als advocaat en nam hij pro deo-zaken aan. In 2009 werd hij vicepresident onder Barack Obama, de eerste zwarte president. Deze week keert hij terug naar Washington, DC “om er samen met de de eerste zwarte vrouw van Zuid-Aziatische afkomst te worden ingezworen als president en vicepresident van de Verenigde Staten. Dat is Amerika”, zei hij vandaag.

De aanhoudende strijd in de VS om gelijkheid en rassengelijkheid moedigde hem naar eigen zeggen aan om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Vooral Trumps pijnlijke opmerkingen over de dodelijke extreemrechtse betoging in Charlottesville in 2017, waarbij de president toen zei dat “er erg goede mensen aan beide zijden” waren, trokken Biden naar eigen zeggen over de streep.

