Joe Biden kondigt dinsdag eerste namen van zijn nieuwe regering aan

UPDATE Rechter verwerpt claim Trump over verkie­zings­frau­de Pennsyl­vania: “Bewering aan elkaar gehecht als monster van Franken­stein”

9:26 De Amerikaanse president Donald Trump heeft weer een nederlaag geleden in zijn juridische strijd om alsnog de verkiezingen naar zich toe te trekken. Een federale rechter in Pennsylvania heeft een rechtszaak die zijn campagneteam had aangespannen, verworpen. Trumps advocaat, Rudy Giuliani, heeft al laten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak.