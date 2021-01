Joe Biden heeft tweede dosis coronavaccin gekregen

Balievere­ni­ging van New York onderzoekt lidmaat­schap van Trump-advocaat Rudy Giuliani

18:11 De New Yorkse balievereniging NYSBA (New York State Bar Association) onderzoekt of het Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, moet schrappen als lid. Dat heeft de vereniging maandag gemeld. De NYSBA ontving naar eigen zeggen de voorbije maanden honderden klachten over Giuliani's pogingen om namens Trump de waarheid over de Amerikaanse presidentsverkiezingen aan te vechten.