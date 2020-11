Joe Biden heeft nu al zes miljoen voorkeurstemmen meer dan Donald Trump

De marge waarmee president-elect Joe Biden de zittende Amerikaanse president Donald Trump klopt, is inmiddels opgelopen tot meer dan zes miljoen voorkeurstemmen. Het tellen van de stemmen in de VS loopt nog altijd verder.

Het aantal voorkeurstemmen is niet bepalend om het presidentschap binnen te halen. Het zijn de per staat verworven kiesmannen die bepalen wie de volgende president van de VS wordt. Wie het meest aantal voorkeurstemmen in een bepaalde staat haalt, pakt meteen alle kiesmannen van die staat. Zo kon Donald Trump vier jaar geleden met 306 kiesmannen Hillary Clinton, die slechts 232 kiesmannen achter zich kreeg, verslaan, ook al stemden bijna drie miljoen meer Amerikanen op haar dan op Trump.

Dit jaar is het verschil in kiesmannen exact hetzelfde als vier jaar geleden (opnieuw 306 vs 232), maar dan in het voordeel van de Democratische kandidaat, Joe Biden. Die haalt intussen al zes miljoen voorkeurstemmen méér dan de Republikein Donald Trump. Volgens de laatste cijfers kreeg Joe Biden 79.825.428 stemmen achter zijn naam, Donald Trump 73.787.551, een verschil van 6.037.877. Beide presidentskandidaten boekten fenomenale scores die uniek zijn in de Amerikaanse geschiedenis. Dat heeft te maken met de opkomst die in verhouding tot het bevolkingsaantal sinds 1908 niet meer gezien is. Ongeveer 65 procent van alle stemgerechtigden bracht zijn of haar stem uit.

Naar verwachting zal Joe Biden binnenkort de kaap van 80 miljoen voorkeurstemmen ronden, een historisch record. Toch weigert Donald Trump nog altijd zijn nederlaag toe te geven. Amerikaanse media riepen Joe Biden twee weken geleden al tot overwinnaar uit, toen die de twintig kiesmannen van de staat Pennsylvania binnenhaalde, waardoor de voormalige vicepresident boven het vereiste aantal van 270 kiesmannen uitkwam. Ook al zijn nog niet alle stemmen geteld, de prognose is dat Joe Biden in totaal 306 kiesmannen achter zich zal krijgen. Trump beweert dat er verkiezingsfraude in het spel is, zonder daarvoor enig bewijs te leveren. Tot nu toe liepen al zijn rechtszaken daaromtrent op niets uit.