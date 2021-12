Joe Biden en Vladimir Poetin bespreken situatie in Oekraïne tijdens overleg van twee uur

Deense minister van Volksge­zond­heid test positief op coronavi­rus in België

De Deense minister van Volksgezondheid Magnus Heunicke heeft tijdens een werkbezoek aan Brussel positief getest op het coronavirus. Hij zit nu in isolatie in een hotel in onze hoofdstad, laat zijn ministerie weten. De minister stelt het goed en heeft slechts lichte symptomen.

15:02