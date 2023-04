Joe Biden (80) gaat voor een tweede termijn als Amerikaanse president: “Laten we het werk afmaken”

In een videoboodschap heeft Biden officieel bevestigd dat hij gaat meedoen aan de verkiezingen van komend jaar. Het is precies vier jaar na zijn aankondiging deel te nemen aan de presidentsverkiezingen van 2020. “Elke generatie heeft een moment waarop ze moet opkomen voor de democratie en voor haar fundamentele vrijheden. Ik geloof dat dit ons moment is”, aldus Biden. “Laten we het werk afmaken”

Mogelijk nieuwe strijd met Trump

In de video zet Biden zich duidelijk af tegen zijn grote rivaal. Hij spreekt zich uit tegen de ‘MAGA-Republikeinen’ (Make America Great Again, de slogan van Trump in 2016) en heeft het over een “strijd om de ziel van ons land”. Biden wilde tijdens zijn presidentschap korte metten maken met de verdeeldheid in de Verenigde Staten en hoopt dat met nog eens vier jaar af te kunnen maken. Op dit moment is de polarisatie in Amerika nog zeker niet verholpen.