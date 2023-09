Jill Biden besmet met corona, president test negatief

Update Mohamed Al-Fayed (94) overleden in Londen, bijna 26 jaar na fatale crash waarin prinses Diana en zoon Dodi stierven

Mohamed Al-Fayed, de Egyptische miljardair wiens zoon Dodi met prinses Diana om het leven kwam in een noodlottig ongeluk in 1997, is op 94-jarige leeftijd in Londen overleden. Dat melden Britse dagbladen. Hij werd vooral bekend als de eigenaar van warenhuis Harrods en voetbalclub Fulham. Al-Fayed overleed woensdag, aldus een verklaring van de familie die de Britse publieke omroep ‘BBC’ citeert.