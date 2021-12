“Jij een fotoshoot, ik een pijpbeurt”: in veel branches wordt werk geruild voor seks

Verenigde Staten Dodentol door tornado’s in VS loopt verder op: jongste slachtof­fer was baby van vijf maanden

De tornado’s die vrijdagavond en zaterdagochtend over het midden en zuiden van de Verenigde Staten trokken, hebben aan minstens 88 mensen het leven gekost. Dat hebben de autoriteiten van de staat Kentucky gemeld. Ten minste 109 personen worden nog vermist. De burgemeester van het stadje Dawson Springs, gelegen in het westen van de staat Kentucky, zei dat “ongeveer 75 procent van de stad volledig van de kaart is geveegd en vervangen is door chaos”. Onder de slachtoffers in Kentucky was ook een baby van amper vijf maanden oud. De Amerikaanse president Joe Biden gaat woensdag ter plaatse.

