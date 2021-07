Jeff Bezos schenkt 200 miljoen dollar aan Amerikaans ruimtevaartmuseum

Betogingen in Frankrijk tegen invoering van coronapas

14 juli In meerdere steden zijn Fransen op de nationale feestdag de straat opgegaan om te betogen tegen de coronapas. In Parijs zette de politie traangas in. Ordetroepen probeerden de honderden betogers uiteen te drijven. Ook in steden als Lyon, Bordeaux, Nantes, Marseille, Straatsburg en Montpellier werd gedemonstreerd. Verspreid over het land waren volgens de politie 19.000 mensen op de been, melden Franse media.