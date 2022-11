Jeff Bezos en Jay-Z willen NFL-team overnemen

Met grote middelen wordt mijnenveld ontmanteld in Cherson

Het Oekraïense leger geeft beelden vrij van een ontmijningsoperatie in het zuiden van het land, in de regio Cherson. Op de luchtbeelden zijn een tank en een UR-77 ‘Meteorit’ te zien. Dat laatste voertuig schiet een ontmijningslijn af in een veld. Een explosieve lading creëert dan een schokgolf die mijnen onklaar maakt of ze doet ontploffen. De schokgolf heeft een bereik van zes meter breed en tot 90 meter ver.

3 november