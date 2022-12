Jean (88) gestorven 'na val van trap', maar nader onderzoek wijst uit dat zijn dood veel gruwelijker is

Jean T. wordt bebloed aangetroffen nadat hij een fles wijn wilde halen in de kelder van zijn flat in Bezons, een voorstad van Parijs. Een arts denkt dat de 88-jarige man gewond is geraakt na een val van de trap. Maar nader onderzoek wijst uit dat Jean, die wat later zal bezwijken aan zijn verwondingen, het slachtoffer is geworden van een vreselijke daad.

Het is bijna etenstijd wanneer de bejaarde man maandag rond 18 uur de trap van de kelder afdaalt om een fles wijn uit te zoeken. Wanneer hij bijna een uur later nog niet terug is, besluit zijn echtgenote om een kijkje te gaan nemen. Volgens de informatie van ‘BFMTV’ ziet ze een man die op een bank zit in de gemeenschappelijke ruimte. Maar wanneer ze hem vraagt of hij haar man heeft gezien, geeft hij geen antwoord en loopt weg.

De vrouw zoekt verder en treft haar echtgenoot bewusteloos aan, zijn hoofd is bebloed. De brandweer komt ter plaatse en alarmeert de politie. Een arts denkt aanvankelijk dat de man gewond is geraakt bij een val, en de agenten vertrekken, ondanks dat er twijfel is over de diagnose. In de nacht van vrijdag op zaterdag bezwijkt Jean aan zijn verwondingen.

Sleutel en bril

Het is echter dankzij de getuigenis van de zoon van het slachtoffer dat alles in een stroomversnelling komt: hij verklaart dat hij niet begrijpt wat er is gebeurd. Hij meldt dat de sleutel en de bril van zijn vader zijn verdwenen.

Uit een nieuwe medische analyse blijkt dat het slachtoffer van kop tot teen letsels heeft, wat de politie ertoe brengt andere hypothesen dan die van een val te overwegen. Vervolgens neemt de gerechtelijke politie het onderzoek over.

Speurders gaan op zoek naar de persoon die de vrouw van het slachtoffer op de bank had zien zitten terwijl ze naar haar echtgenoot zocht. Het blijkt om een buurman te gaan.

Bloedsporen

Wanneer ze de woning van de man doorzoeken, vinden ze schoenen met bloedsporen op. Latere analyse zal uitwijzen dat het bloed van het slachtoffer afkomstig is.

Er wordt ook een bloedspoor gevonden op de bank waar de buurman op zat. Die man en zijn broer, Hichem (30) en Mohamed K. (33), worden daarop in hechtenis genomen. Beide verdachten hebben de Franse nationaliteit.

Ze blijken volgens Franse media niet aan hun proefstuk toe. Ze zijn reeds bekend bij de politie voor talrijke misdrijven. En de lijst is lang : drugshandel, verboden wapenbezit, rijden onder invloed, bedreiging, diefstal, geweld in groepsverband en het leven van anderen in gevaar brengen.

In een interview met ‘CNEWS’ verklaart een voormalige politieman uit Bezons, die anoniem wenst te blijven, dat hij de twee broers eerder “tussen de 50 en 200 keer” had opgepakt. De interventie eindigde altijd met doodsbedreigingen.

Bizarre verklaring

Een van de verdachten, Mohamed K., wordt na zijn aanhouding snel opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De tweede man, Hichem K., komt eerst met een bizarre verklaring. Hij beweert aanvankelijk de bejaarde man te hebben verdedigd toen hij werd aangevallen door ‘twee jongeren’.

Maar geconfronteerd met het bewijsmateriaal geeft hij uiteindelijk toe de tachtiger te hebben geslagen en gestampt. Hij wordt daarop overgebracht naar de gevangenis van Val d’Oise en beschuldigd van “vrijwillige doodslag”.

