“Je kan ook kippenpoten eten”, Egyptische regering geeft advies nu vlees onbetaalbaar wordt

De barre economische situatie in Egypte zorgt voor een enorme stijging in voedselprijzen. Kippenvlees is hierdoor voor veel Egyptenaren onbetaalbaar geworden. Om die reden vraagt de Egyptische regering nu aan zijn bevolking om ook kippenpoten te eten.

De dichtstbevolkte natie van de Arabische wereld heeft te kampen met een monetaire crisis en de ergste inflatie in vijf jaar. Kip, een belangrijk product in het dieet van de gemiddelde Egyptenaar, is voor een groot deel van de bevolking te duur geworden. Volgens de staatsmedia zijn de prijzen van gevogelte gestegen van 30 Egyptische pond (0,93 euro) per kilogram in 2021 tot maar liefst 70 Egyptische pond (2,17 euro).

De stijgende kosten hebben het nationale instituut voor voeding ertoe aangezet mensen op te roepen over te schakelen op het eten van kippenpoten. “Bent u op zoek naar eiwitrijke voedingsalternatieven die uw budget zullen sparen?” vroeg het vorige maand in een Facebook-post. Ze stelde onderaan het bericht alternatieven voor als kippenpoten en runderhoeven.

Symbool voor extreme armoede

Veel Egyptenaren zijn woedend dat de regering burgers zou vragen hun toevlucht te nemen tot voedsel dat symbool staat voor extreme armoede in het land. In Egypte worden kippenpoten gezien als het goedkoopste vlees, dat door de meesten eerder als dierlijk afval dan als voedsel wordt beschouwd.

“We zijn het tijdperk van de kippenpoten binnengetreden, de ineenstorting van het Egyptische pond” twitterde Mohamed Al-Hashimi, een Egyptische mediapersoonlijkheid. Anderen lijken gehoor te geven aan de oproep. Na de aanbeveling om over te schakelen op kippenpoten, verdubbelde de prijs van een kilo van het product naar verluidt tot 20 Egyptische ponden (0,62 dollar).

De autoriteiten zeggen dat bijna 30% van de Egyptische bevolking onder de armoedegrens leeft. De Wereldbank schatte in 2019 echter dat 60% van de Egyptische bevolking arm of kwetsbaar is.

Egypte heeft de afgelopen tien jaar een aantal financiële crises doorgemaakt, waardoor het land reddingssteun moest vragen aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Arabische Golfstaten. Hierdoor is het land is verstrikt geraakt in een cyclus van leningen die volgens analisten onhoudbaar is geworden.