“Je kan er hart van je ex mee terugwinnen”: Moskou start nieuwe campagne om Russen naar oorlogsfront te brengen

Bestuurder die 14-jarige jongen doodreed in Montpel­lier nadat Franse vlag was afgepakt, is nog steeds niet gepakt, bijrijder wel

De dood van de 14-jarige Aymen in Montpellier, in de late avonduren na de wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko, houdt de gemoederen in de Zuid-Franse stad bezig. De man die hem doodreed is nog steeds niet gearresteerd, volgens Franse media.

17 december