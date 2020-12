Jarige Franse president Macron heeft nog altijd Covid-19-symptomen

Besmette president Macron vertelt in filmpje hoe hij eraan toe is

18 december De Franse president Emmanuel Macron zegt dat het goed met hem gaat, een dag nadat hij positief had getest op het coronavirus. Dat zei hij in een toespraak via Twitter. Hij erkende wel dat hij zijn activiteiten in een langzamer tempo zal voortzetten als gevolg van de aanhoudende symptomen.