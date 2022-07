Jarenlange droogte brengt Amerikaanse rivier Colorado en Hoover Dam in problemen

De Hoover Dam damt de rivier de Colorado in, waardoor Lake Mead ontstaat, het belangrijkste waterreservoir in de Verenigde Staten. Dat meer verloor al 28 procent van zijn capaciteit door de aanhoudende droogte van de afgelopen 23 jaar, waardoor er minder druk is om het water door de turbines te duwen. Dat zegt Patti Aaron van het Bureau of Reclamation, het federaal agentschap dat de dam beheert.

Klimaatverandering

De rivier de Colorado ontspringt in de Rocky Mountains en doorloopt verschillende Amerikaanse staten. Door de klimaatverandering valt er in de wintermaanden minder sneeuw of smelt die sneller, met de gevolgen van dien. De Hoover Dam ging in 1931 in werking, en gold toen als een symbool voor de ambities en know-how van Amerikaanse ingenieurs.