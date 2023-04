Jarenlange celstraf voor Russische Kremlincriticus in beroep bevestigd

In een Youtube-video sprak Jasjin over de bevindingen van westerse journalisten over mogelijke oorlogsmisdaden in het Oekraïense Boetsja, en trok hij de officiële Russische versie van de feiten in twijfel. Een geval van "provocatie", oordeelde de rechtbank in december.

De bevestiging in beroep komt er amper enkele dagen nadat een andere invloedrijke dissident, Vladimir Kara-Moerza, tot 25 jaar cel was veroordeeld. Hij werd beschuldigd van hoogverraad en eveneens van het verspreiden van "foute informatie" over het leger en werd in april vorig jaar gearresteerd nadat hij in het openbaar het conflict in Oekraïne aan de kaak had gesteld.