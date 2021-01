Jarenlange celstraf voor drie journalisten in Vietnam wegens te kritische berichtgeving

“Ongrondwettig”

Volgens het in Washington gebaseerde radiostation Radio Free Asia (RFA), had Thuy bijgedragen aan hun berichtgeving over het land. De radiozender reageert kritisch op de celstraffen voor de journalisten. “De strenge veroordeling van Thuy en twee andere onafhankelijke journalisten is een flagrante aanslag op de fundamentele vrijheden en schendt de vrijheid van meningsuiting die vastgelegd is in de Vietnamese grondwet”, zegt RFA-directeur Stephen Yates in een verklaring. De radiozender meldt dat ook twee andere journalisten die voor hen werkten in Vietnam al in de cel zitten: in maart werd de blogger Truong Duy Nhat veroordeeld tot tien jaar cel, en in november 2017 kreeg de filmmaker Nguyen Van Hoa zeven jaar cel.