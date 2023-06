Jarenlange burenruzie escaleert: man (71) schiet buurmeisje (11) dood in Frankrijk

Volgens de eerste elementen van het onderzoek “dook de buurman van de slachtoffers, een Nederlandse man van 71, plots op met een vuurwapen en schoot hij verschillende keren in de richting van de slachtoffers, die zich in de tuin bevonden. Daarna verschanste hij zich samen met zijn echtgenote in zijn woning”, aldus het parket. De twee gaven zich uiteindelijk over na een tussenkomst van de gendarmerie, en werden in hechtenis geplaatst.