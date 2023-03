Jaren na breuk knopen Iran en Saoedi-Arabië opnieuw betrekkingen aan, ook ambassades heropenen

Iran en Saoedi-Arabië verbraken begin 2016 de relaties nadat in Saoedi-Arabië een sjiitische geestelijke was geëxecuteerd en in Teheran de Saoedische ambassade was bestormd. Iran is overwegend sjiitisch en is sinds 1979 in conflict met het westen, vooral met de Verenigde Staten. Saoedi-Arabië is dan weer overwegend soennitisch en een trouwe bondgenoot van de VS. Zowel Iran als Saoedi-Arabië dichten zich een leidende rol toe in de islamitische wereld. Ze zijn bittere tegenstanders in onder meer de strijd in Jemen.