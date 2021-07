Jared Kushner “van plan om politiek te verlaten en investeringsfirma te starten”

Kushner - die getrouwd is met Ivanka Trump - zou zijn nieuwe bedrijf in de komende maanden lanceren. Het zal Affinity Partners heten en zijn hoofdkantoor hebben in Miami, in de Amerikaanse staat Florida.

Boek

Kushner bracht de afgelopen zes maanden met zijn familie door in Miami en zou in die periode een boek geschreven hebben over zijn ervaringen in het Witte Huis. Dat zou begin volgend jaar verschijnen. De zomer spendeerde hij net als president Trump in het golfresort van Trump in Bedminster, New Jersey.