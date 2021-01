Japanse vrouw verbergt lijk van moeder tien jaar lang in diepvries

Vier van de vijf onderzoch­te Fa­cebook-berichten onterecht verwijderd

28 januari Vier van de eerste vijf onderzochte verwijderde boodschappen op het sociale netwerk Facebook zijn onterecht geschrapt door de bedrijfscensors. Dat blijkt uit een onderzoek van de nieuwe onafhankelijke toezichtsraad van Facebook. De raad werd in het leven geroepen uit groeiende bezorgdheid over pogingen om de Amerikaanse verkiezingen van 3 november te manipuleren via sociale media.