Japanse schoolbussen krijgen alarm om “kinderen niet te vergeten”

Vier tieners laten het leven tijdens schietpar­tij op ‘sweet sixteen’ in Alabama, onder wie ook broer van jarige

Bij een schietpartij in Dadeville in de Amerikaanse staat Alabama zijn zaterdagavond omstreeks 22.30 uur (zondag 05.30 uur Belgische tijd) zeker vier doden gevallen, melden de lokale autoriteiten. Ook zijn minstens 28 mensen gewond geraakt. Enkele gewonden verkeren in kritieke toestand. De broer van het jarige meisje overleefde het drama niet. Dat schrijft het Amerikaanse persagentschap ‘AP’.