Japanse regering begint met onderzoek naar Moonsekte

Japanse premier stelt onderzoek in naar Moonsekte

De Japanse premier Fumio Kishida heeft vandaag opdracht gegeven tot een onderzoek naar de Verenigingskerk, ook wel bekend als de Moonsekte. Hij deed dat nadat de moord op ex-premier Shinzo Abe in juli nauwe banden tussen de sekte en de regeringspartij aan het licht had gebracht. De steun in het land voor de regering van Kishida is daardoor inmiddels gedaald tot het laagste niveau sinds zijn aantreden.

17 oktober