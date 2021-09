Japanse premier Suga stelt zich niet opnieuw verkiesbaar

De Japanse premier Yoshihide Suga stelt zich niet opnieuw verkiesbaar als leider van de Liberaal-Democratische Partij (LDP). De Japanse regeringspartij met een meerderheid in het lagerhuis kiest eind deze maand zijn opvolger, die later dit jaar meedoet aan de parlementsverkiezingen. Suga is nauwelijks een jaar premier geweest.

De aandelenbeurs in Tokio steeg vrijdag na bekendmaking van het nieuws. De Topix, naast de Nikkei-index een belangrijke index in het land, bereikte het hoogste niveau sinds 1991. Suga was onder Japanners niet erg populair vanwege zijn falende corona-aanpak en het laten doorgaan van de Olympische Spelen. In de laatste peilingen behaalde de premier vorige maand een populariteit van minder dan 30 procent.

De 72-jarige Suga nam vorig jaar het premierschap over van Shinzo Abe, die om gezondheidsredenen aftrad. Hij werd de eerste nieuwe premier van Japan in acht jaar tijd. Suga was lange tijd een onbekende volksvertegenwoordiger in het lagerhuis van Japan, totdat Abe hem in 2012 benoemde tot de belangrijkste regeringswoordvoerder, ofwel kabinetschef.

Suga is de oudste zoon van een aardbeienboer uit het noorden van het Japanse hoofdeiland Honshu. Hij komt dan ook niet uit een belangrijke politieke familie van Japan en heeft verder ook geen diplomatieke ervaringen. In Tokio studeerde hij rechten, waarna hij op zijn 26e de politiek in ging. Suga heeft verder de zwarte band in karate en doet iedere ochtend naar verluidt honderd sit-ups.