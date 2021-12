Japanse politie verdenkt psychiatrische patiënt van aansteken brand waarbij 24 mensen om het leven kwamen

Omikronge­val­len lijken even ernstig als de deltavari­ant volgens Brits onderzoek

Wie eerder herstelde van Covid-19, is maar in kleine mate beschermd tegen een infectie met de omikronvariant. Dat constateerde een onderzoeksteam van ‘Imperial College London’ in een groot onderzoek. De Britse studie vond verder geen bewijs dat omikron minder ernstig is dan de deltavariant. Onderzoekers stelden wél vast dat een boosterdosis de bescherming drastisch verhoogt.

