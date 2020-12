Japanse oud-premier Abe verhoord over verzwegen donaties

Zorgen om gezondheid van Japanse premier Abe

24 augustus De Japanse premier Shinzo Abe heeft voor de tweede keer in acht dagen medische onderzoeken ondergaan in een ziekenhuis in Tokio. Abe wilde bij terugkeer in zijn residentie na urenlang in het ziekenhuis te zijn geweest niet ingaan op geruchten dat hij een ernstige ziekte zou hebben. "Door goed voor mijn gezondheid te zorgen, wil ik in staat zijn hard te blijven werken" voor het land, zei hij.