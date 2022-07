Japanse nucleaire autoriteit keurt lozen water Fukushima in zee goed

Het project houdt in dat een miljoen liter water geleidelijk aan voor de kust van Fukushima geloosd zal worden, in de Stille Oceaan. Het water is besmet met de radionuclide tritium en is afkomstig uit regen, grondwater of waterinjecties die nodig zijn om de kernen van verscheidene kernreactoren van Fukushima Daiichi te koelen. Die kernreactoren smolten in maart 2011, toen de kerncentrale geraakt werd door een tsunami. De tanks die momenteel het water opslaan, zullen binnenkort niet langer volstaan. Daarom zijn er dus plannen om het water geleidelijk aan in zee te lozen. Zowel in Japan als in het buitenland wordt al zogenaamd getritieerd water in actieve nucleaire installaties in zee afgezet.