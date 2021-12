Japanse miljardair (46) aangekomen in het ISS: 12 dagen lang toerist in Russisch deel van ruimtestation

Stevig prijskaartje

"Ik ben erg geïnteresseerd in hoe het is om in de ruimte te zijn. Dus ben ik van plan om er persoonlijk achter te komen en mijn indrukken met de wereld te delen op mijn YouTube-kanaal", zei de Japanner eerder dit jaar over zijn speciale reis. De Japanner startte in juni een opleiding van ongeveer drie maanden. Hoeveel de Japanner precies heeft betaald, is niet meegedeeld. Maar volgens Space Adventures, een Amerikaanse bedrijf gespecialiseerd in ruimtetoerisme, is het een bedrag tussen omgerekend 44 en 53 miljoen euro.