Japanse luchtvaartmaatschappij biedt maaltijden tegen 460 euro aan in vliegtuig op grond

Onze opinie. Het is opvallend stil in de politiek rond Sihame El Kaouakibi. Te veel partijen zitten mee in het modderbad

Sihame El Kaouakibi wordt extra hard aangepakt omdat ze een vrouw is, en omdat ze niet wit is. Dat schrijft auteur Aya Sabi. Er zijn namelijk schandalen overgewaaid. Maar deze keer zijn we verontwaardigd genoeg. Laat ons zeggen dat we alvast één iemand kennen die daar anders over denkt. Een man, een witte dan nog. Ex-burgemeester van Brussel Yvan Mayeur (PS). En nog eentje om het af te leren: Stéphane Moreau (ex-PS). We denken spontaan ook aan Frank Creyelman (Vlaams Belang). We zullen maar stoppen, al borrelen nog veel namen op.