"Japanse kannibaal” die Nederlandse studente vermoordde en opat, is overleden

Issei Sagawa, bijgenaamd de "Japanse kannibaal" wegens het vermoorden en opeten van een Nederlandse studente in Parijs in 1981, is op 73-jarige leeftijd overleden.

Sagawa overleed op 24 november aan een longontsteking. De begrafenis is intussen in alle stilte gehouden. Enkel zijn familieleden waren aanwezig, zo meldt de uitgever van een autobiografie van zijn broer Jun die in 2019 verscheen.

Lees ook PREMIUM Hoe een kannibalistische Japanner op gruwelijke wijze een vrouw ombracht, maar toch weer op vrije voeten is

Issei Sagawa was student aan de Sorbonne-universiteit in Parijs toen hij op 11 juni 1981 een Nederlandse klasgenote, Renée Hartevelt, uitnodigde voor een diner in zijn flat.

Daar doodde hij haar met een schot in de nek, alvorens haar te villen en drie dagen lang verschillende delen van haar lichaam op te eten. "Het eten van dit meisje was een uiting van liefde. Ik wilde in mij het bestaan voelen van een persoon van wie ik hou", bekende hij na zijn arrestatie. Deskundigen verklaarden dat hij geestesziek was, maar de zaak werd geseponeerd en hij werd geïnterneerd, eerst in Frankrijk en vervolgens in Japan, voordat hij in augustus 1985 werd vrijgelaten.

Japanse mediaster

Hij werd een mediaster en ontving journalisten in zijn flat in de buitenwijken van Tokio. Hij verscheen soms op de Japanse televisie en heeft verschillende bestsellers gepubliceerd zoals ‘Cannibal’ en ‘I'd Like to be Eaten’ en had een manga getekend over zijn misdaad.

De Japanse schrijver Juro Kara won in 1982 de prestigieuze Akutagawa literatuurprijs voor zijn roman "Sagawa's brief", gewijd aan de misdaad.