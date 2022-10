Japanse journalist veroordeeld tot tien jaar celstraf in Myanmar

Mijnenergie Slechts 42 procent van Belgen past voorschot­fac­tuur energie aan: dit zijn de risico’s

58% van de Belgen heeft zijn voorschot voor energie de voorbije maanden nog niet verhoogd. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van Luminus. Toch zorgt uitstel in deze situatie in geen geval voor afstel. Integendeel, wie niet in actie schiet, riskeert onaangename verrassingen bij het ontvangen van de slotfactuur. Zeker nu de energieprijzen recordhoogtes bereiken. Mijnenergie.be zet de feiten op een rij.

3 oktober