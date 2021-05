Japanse dokter waarschuwt voor risico op 'olympische' virusmutant: “Het is onverantwoord om Spelen te laten doorgaan”

Stiefvader en moeder in VS aange­klaagd voor moord op haar twee kinderen

26 mei Tylee Ryan (16) en haar geadopteerde broertje Joshua ‘JJ’ Vallow (7) uit Idaho werden voor het laatst in september 2019 gezien. Meer dan acht maanden later werd het stoffelijke overschot van de kinderen gevonden op het domein van Chad Daybell (52), hun stiefvader, in Rexburg in Idaho. Daybell is gisteren, nog eens bijna een jaar later, samen met de moeder van de slachtoffers, Lori Vallow (47), aangeklaagd voor moord. Daybell wordt er bovendien van beschuldigd ook zijn ex-vrouw te hebben vermoord.